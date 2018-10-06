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أخبار البلد

قرينة الرئيس السيسي تستقبل ميلانيا ترامب في مطار القاهرة

السبت 06/أكتوبر/2018 - 11:56 ص
قرينة السيسى
قرينة السيسى
نورهان خفاجي
وصلت مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاستقبال السيدة الأولى بالولايات المتحدة الأمريكية ميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي وصلت قبل قليل في زيارة للقاهرة، تستغرق عدة ساعات ضمن جولة أفريقية تقوم بها وتشمل عدة دول من بينها مصر.

وكانت سلطات أعلنت حالة الطوارئ استعدادًا، لوصول، السيدة الأولى بالولايات المتحدة الأمريكية ميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفتحت استراحة رئاسة للاستقبال، كما تم تأمين الطرق المؤدية من وإلى مطار القاهرة الدولى، وتم منع دخول السيارات لمحيط الصالة الرئاسية بالمطار، وانتشرت الخدمات الأمنية، وكذلك ضباط المفرقعات والكلاب البوليسية لتأمين محيط استراحة الرئاسة. 

جدير بالذكر أن سيدة أمريكا الأولى ميلانيا ترامب، بدأت الاثنين الماضي، جولتها الخارجية بقارة إفريقيا، والتي تزور فيها 4 دول بدأتها بدولة غانا، وبعدها ملاوي وكينيا، بينما تنهي جولتها بالقاهرة خلال ساعات.

وتعد هذه الجولة أول رحلة فردية لها كسيدة أولى، وتقود خلال جولتها حملتها "BE BEST" بالشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) لإجراء سلسلة من اللقاءات في كل دولة تزورها.

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