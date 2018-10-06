الأهلي يواجه الوصل الإماراتي في دور الـ16 لكأس زايد للأندية الأبطال

أسفرت قرعة دور الستة عشر من كأس زايد للأندية الأبطال (البطولة العربية)، عن وقوع النادي الأهلي في مواجهة أمام فريق نادي الوصل الإماراتي على أن تقام مباراة الذهاب بالقاهرة والعودة بالإمارات.





ويقدم لكم موقع "صدى البلد"، تغطية مباشرة لقرعة دور الـ16 من بطولة زايد للأندية الأبطال - البطولة العربية - والمقامة في مدينة الرياض السعودية.





أربعة أندية مصرية تتواجد في البطولة حتى الآن هي (الاتحاد السكندري، والإسماعيلي، والأهلي، والزمالك).





الأندية المتأهلة لدور الـ16 كاملة كالتالي:





الأهلي - الزمالك- الإسماعيلي- الاتحاد السكندري ، وفاق سطيف -اتحاد العاصمة - مولودية الجزائر (الجزائر) المريخ (السودان)



