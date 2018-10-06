تجدد الحرائق في نخيل الراشدة بالوادي الجديد

تجددت الحرائق في بعض بؤر ومزارع النخيل، بقرية الراشدة، بمركز الداخلة التابع لمحافظة الوادى الجديد، وذلك بعدما تم إخمادها.





وأكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، أن الجهود تتواصل للسيطرة الكاملة على الحريق، وظهور الحريق مرة أخرى جاء في بعض البؤر المتفرقة، مشيرا إلى أنه جارٍ استمرار أعمال الإطفاء والتبريد، وسط استمرار حالة الطوارئ القصوى بجميع القطاعات والمستشفيات.





واندلع حريق مساء أمس، الجمعة، في الساعة الخامسة والنصف عصرًا بإحدى المناطق الزراعية بقرية الراشدة، وتسببت الرياح في انتقال النيران إلى مناطق متفرقة في القرية، لتمتد بعد ذلك إلى مساحات شاسعة وتلتهم مزارع وحظائر وأجزاء من منازل المواطنين.





واستعانت المحافظة بـ30 سيارة إطفاء من محافظتي أسيوط وسوهاج، ودفعت بـ50 سيارة إسعاف لنقل المصابين، وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تداعيات الحريق لحظة بلحظة، كما دفعت القوات المسلحة بـ4 مروحيات للمشاركة في إخماد النيران.