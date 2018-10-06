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أخبار العالم

المعارضة المقدونية: تأييد حكم السجن ضد رئيس الوزراء السابق محاكمة سياسية

السبت 06/أكتوبر/2018 - 07:46 م
صدى البلد
أ ش أ
وصف حزب المعارضة المحافظ في مقدونيا، منظمة الداخلية المقدونية الثورية، قرار إحدى محاكم الاستئناف في البلاد بتأييد حكم السجن لمدة عامين ضد رئيس الوزراء السابق في البلاد بأنه "محاكمة سياسية".

ونقلت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية اليوم /السبت/ عن رئيس الوزراء السابق في مقدونيا نيكولا جروفسكي الذي حكم البلاد في الفترة ما بين 2006 إلى 2016، قوله في حوار صحفي إن حكم محكمة الاستئناف ذو دوافع سياسية وأنه سيستأنفه أمام المحكمة العليا في البلاد.

وقال ديمسي ارسوفسكي، المتحدث باسم منظمة الداخلية المقدونية الثورية، اليوم إن الحكومة "لا تزال تقاضي سياسيًا".

وكان جروفسكي الذي يُعد أحد أعضاء منظمة الداخلية المقدونية حاليًا قد حُكم عليه في شهر مايو الماضي بالسجن عامين بسبب التأثير غير القانوني على مسؤولين بالبلاد في وزارة الداخلية لشراء سيارة حديثة "مرسيدس" بتكلفة تُقدر بحوالي 600 ألف يورو، حسبما ذكرت إيه بي سي نيوز.

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