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أخبار العالم

الشيوخ الأمريكي يصوت لصالح تعيين كافانو في المحكمة العليا

السبت 06/أكتوبر/2018 - 10:11 م
القاضي الأمريكي بريت
القاضي الأمريكي بريت كافانو
أحمد محرم
أفادت وكالة "رويترز" بأن مجلس الشيوخ الأمريكي صوت بالأغلبية لصالح تعيين القاضي الأمريكي بريت كافانو، مرشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في المحكمة العليا.

وكان مجلس الشيوخ وافق أمس على السماح بإجراء تصويت نهائي في الكونجرس اليوم السبت على ترشيح بريت كافانو، مرشح الرئيس دونالد ترامب، لعضوية المحكمة العليا.

واحتشد أمس آلاف المحتجين المناهضين لكافانو بسبب اتهامات موجهة له فى قضايا غير أخلاقية أمام المحكمة العليا ودخلوا مبنى تابع لمجلس الشيوخ رافعين لافتات كتبت عليها عبارات منها "صدِّقوا الضحايا". وألقي القبض على مئات المتظاهرين ومن بينهم الممثلة إيمي شومر، إلا أن الجمهوريين مضوا قدما في خطط إجراء تصويت إجرائي رئيسي أمس الجمعة وتصويت نهائي اليوم السبت لتأكيد تولي كافانو للمنصب.

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