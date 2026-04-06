نهاية السرطان.. لقاح يحقن داخل الورم يقضي عليه بنسبة 100%

تشهد أبحاث علاج السرطان تطورًا لافتًا مع الإعلان عن لقاح جديد يتم حقنه مباشرة داخل الأورام، حيث أظهر نتائج مبشرة في التجارب الأولية، ما يثير آمالًا واسعة بإمكانية إحداث نقلة نوعية في علاج أنواع السرطان المعقدة.
ووفقًا لصحيفة الديلي ميل، كشفت التجارب على اللقاح المعروف باسم "iVAC" عن قدرة كبيرة على القضاء على الأورام بنسبة وصلت إلى 100% في فئران مصابة بسرطان الأمعاء. كما أظهر نجاحًا كاملًا في القضاء على خلايا سرطان الثدي البشري عند اختبارها داخل المعمل، وهو ما اعتبره الباحثون مؤشرًا قويًا على فعاليته.
يعتمد اللقاح على استراتيجية مزدوجة تستهدف نقاط ضعف الخلايا السرطانية:
- كشف الورم وتعطيل خداعه المناعي:
تتمكن الخلايا السرطانية عادة من الإفلات من جهاز المناعة عبر بروتين PD-L1 الذي يمنع مهاجمتها. ويعمل اللقاح على تعطيل هذه الآلية، ما يجعل الورم مكشوفًا أمام الدفاعات الطبيعية للجسم.
- تنشيط الاستجابة المناعية:
يقوم اللقاح بإعادة برمجة الخلايا السرطانية لتفرز إشارات تحفّز جهاز المناعة، فيتم استدعاء الخلايا التائية المسؤولة عن تدمير الخلايا المصابة، مما يؤدي إلى استهداف الورم بشكل مباشر.