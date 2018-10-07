لاعب الزمالك السابق: الأهلي رفض خوض السوبر المصري السعودي خوفا من الهلال

قال رضا سيكا لاعب الزمالك السابق، إن النادي الأهلي رفض خوض مباراة السوبر المصري السعودي خوفًا من مستوى الهلال السعودي.



وأضاف رضا سيكا في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "الأهلي ملعبش المباراة علشان خاطر عارف حجم نادي الهلال السعودي".



وتابع سيكا: "الهلال أقوى نادي في الوطن العربي، والأهلي رفض مواجهته خوفًا من مستواه بسبب عدم ثبوت مستوى النادي الأهلي".

