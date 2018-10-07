شاهد.. محمد عادل إمام بالروب وياسمين صبري بالبيجامة على كوبرى قصر النيل

نشر محمد عادل إمام فيديو من كواليس فيلم "ليلة هنا وسرور" وبرفقته ياسمين صبرى عبر صفحته على انستجرام.



وقال محمد إمام: "من أصعب المشاهد اللى صورتها أنا وياسمين صبرى بنجرى بالبيجامة والروب على كوبري قصر النيل يوم الخميس بالليل، واللى أول مرة تعرفوه، وإحنا بنجرى ياسمين وقعت منى فى وسط الكوبرى وقعدت تعيط على الأرض، لأن كان عندها أصلًا رباط صليبى والناس ابتدت تتلم علينا جامد، وأنا قاعد بهدى فيها وأسلم على الناس فى نفس الوقت".



وتخطت إيرادات ليلة هنا وسرور الملايين وحقق نجاحا كبيرا لدى الجمهور.



https://www.instagram.com/p/BonkOVhlMas/?taken-by=mohamedemam