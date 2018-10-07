وزير التعليم العالي يؤكد عمق العلاقات المصرية اليابانية

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي حرص مصر على دعم علاقات التعاون مع اليابان في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرا إلى حرص الوزارة على أهمية تعزيز العلاقات المصرية اليابانية وتطويرها بما يعود بالنفع على جودة العملية التعليمية والبحثية في مصر.

وذكرت الوزارة في بيان أصدرته اليوم الأحد أن ذلك جاء خلال مشاركة الوزير في فعاليات اليوم الأول لاجتماعات الدورة الـ 15 لمنتدى العلوم والتكنولوجيا في المجتمع بمدينة كيوتو اليابانية الذي انطلقت فعالياته اليوم وتستمر لمدة 3 أيام، وافتتحه شينزو آبي رئيس الوزراء

الياباني، بمشاركة 80 دولة على مستوى العالم.

واستعرض عبد الغفار رؤية مصر 2030 في تطوير التعليم العالي والتي تركز على عدة محاور منها إتاحة التعليم، والمساواة، والتنافسية، والجودة، والعالمية، وربط الخريجين بسوق العمل، واجتذاب الجامعات الأجنبية المرموقة لإنشاء فروع لها في مصر، وزيادة أعداد الطلاب الوافدين، والتركيز على اقتصاد المعرفة.

ومن جانبه، أكد شينزو آبي رئيس الوزراء الياباني، خلال الافتتاح، أن اليابان تتوجه بقوة نحو تطبيق منظومة الابتكار في مجال البحث العلمي، مشيرًا إلى أن الحكومة اليابانية شكلت مجلسًا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار برئاسته لكي تعمل خلال الفترة القادمة على اكتشاف المواهب سواء داخل الجامعات وخارجها.

وأوضح أنه تم كذلك ربط الجامعات اليابانية بالصناعات المختلفة، مما يكون له أثر إيجابي على الاقتصاد القومي الياباني بمشاركة عدد من وزراء التعليم العالي والبحث العلمي على مستوى العالم والمؤسسات الدولية ذات الصلة بالعلوم والتكنولوجيا ومؤسسات التمويل العالمية من

داخل اليابان وخارجها، وقطاع الاستثمار في البحث العلمي في الشركات العالمية .

وأشار كوجي أومي رئيس المنتدى إلى أهمية أدوات البحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار في بناء مجتمع حضاري اقتصادي يمتلك أدواته لمواجهة مشكلاته ووضع حلول لها .