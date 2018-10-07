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ثقافة

أحدث أعمال رباعي إيفا كلاسه في معهد جوته الأربعاء المقبل

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 05:20 م
رباعي إيفا كلاسه
رباعي إيفا كلاسه
محمد مندور

يستضيف معهد جوته القاهرة رباعي إيفا كلاسه الأربعاء المقبل في تمام الساعة السابعة مساءً في معهد جوته بالدقي، وذلك في اطار مهرجان القاهرة الدولي للجاز.

كما ينظم المهرجان حفل موسيقي اخر لرباعي إيفا كلاسه في دار الأوبرا بدمنهور يوم 10 أكتوبر، وحفل أخر في مركز الجيزويت الثقافي بالإسكندرية يوم 11 أكتوبر، أما يوم 12 أكتوبر فسوف يقدم الرباعي حفلًا موسيقيًا في إطار مهرجان القاهرة الدولي للجاز.

يذكر أن إيفا كلاسه هي مُلحنة وعازفة درامز (مجموعة الطبول)، أسست هذا الرباعي عام 2013 وتقوم منذ ذلك الحين بتقديم العديد من الحفلات الموسيقية كما أنها تلقت دعوات عدة لحضور مهرجانات معروفة. يُحتفَل بالرباعى باعتباره "نجمًا صاعدًا في مشهد موسيقى الجازالألمانية" (لندن جاز نيوز)، وقد حاز على جائزة Echo الألمانية للمواهب المتميزة لسنة 2015، وأيضًا على جائزة وستفاليا لموسيقى الجاز عام 2017.

وتقدم إيفا كلاسه عزفًا مميزًا متعدد الأوجه لموسيقى الجاز من ألبومها الجديد الذي يحمل اسم "أوبارلاند" في القاهرة ودمنهور والأسكندرية. ويحتوي الألبوم الجديد على موسيقى وأنغام تذهب بمستمعيها إلى أماكن خيالية، كما أنه يُمثل مُتعة للحواس ويمنح قدرًا من الطاقة الجديدة.

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