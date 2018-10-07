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محافظات

تحرير 23 مخالفة تموينية في الأقصر

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 06:50 م
مخالفة تموينية
مخالفة تموينية
شمس يونس
قامت مديرية تموين بالأقصر بالاشتراك مع إدارات تموين العشي وأرمنت وإسنا بحملة تموينية للمرور على الأسواق والمخابز البلدية وضبط ما هو مخالف طبقًا للقوانين والقرارات التموينية، وأسفرت الحملة عن تحرير 23 محضرا ومخالفة تموينية.

وأوضح الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بالأقصر، أنه بالاشتراك مع الوحدة المحلية ومكتب تموين العشي تم تحرير 5 مخالفات للمخابز المخالفة وتشمل مخالفة تصرف في عدد 3 أجولة زنة خمسين كيلو، ومخالفة مخبز مغلق، ومخالفة مخبز توقف عن الإنتاج، ومخالفة إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، ومخالفة امتناع عن البيع. 

وفى إدارة تموين إسنا تم المرور المفاجئ على المخابز البلدية وتم تحرير عدد 7 تقارير مخالفة وتشمل 5 تقارير انتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و2 تقرير تصرف فى 150 كيلو دقيق.

وفى مركز أرمنت تم ضبط عدد 15 علبة جبنه عبور لاند زنة الواحدة 500 جرام منتهية الصلاحية، وضبط عدد 100 كيس لوليتا ألوان صناعية مجهولة المصدر، وضبط عدد 8 مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار البقاله وخلافه، وضبط عدد 2 عدم وجود شهادة صحية، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وكان وكيل وزارة التموين قد أصدر تعليماته بالرقابة المستمرة على جميع الأنشطة التموينية، حرصًا على مقدرات الدولة المخصصة للدعم ووصوله لمستحقيه وتكثيف الرقابة في الفترة الحالية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز والثلاجات لضبط الأسعار وضبط كافة المخالفات والخارجين عن القانون.

وشارك فى الحملات التموينية كل من عبد الرازق عمر، وعبد الفتاح السيد طه، ويونان شاكر، وعماد ادوارد.

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