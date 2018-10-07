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أخبار البلد

المصرية للمطارات توضح حقيقة ورقة مواعيد رحلات مطار برج العرب

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 11:00 م
صدى البلد
نورهان خفاجي
نفى الطيار طارق فوزي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن قيام أحد العاملين بمطار برج العرب بوضع ورقة خاصة بمواعيد وصول وإقلاع رحلات شركات الطيران على الزجاج داخل المطار بدلًا من استخدام اللوحات الإلكترونية. 

وأوضح طارق فوزي، أن هذه الواقعة قديمة وتعود إلى أكثر من عامين وهو عمل فردي تم محاسبة المتسبب فيه في حينه.

وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، "نهيب سيادتكم بعدم نشر موضوعات قديمة أو تداولها على صفحات التواصل الاجتماعى وذلك لما له تأثير سلبى على الرأى العام، والرجوع إلى المصادر الرسمية للتأكد من صحة الواقعة، وخاصة أن مطار برج العرب يعد ثاني أكبر المطارات المصرية بعد مطار القاهرة من حيث كثافة التشغيل".

وأشار إلى أن مطار برج العرب يشهد أعمال تطوير تشمل إنشاء أول مبنى ركاب صديق للبيئة فضلًا عن كونه من أهم المطارات الإقليمية المصرية لموقعه الجغرافي المتميز على البحر المتوسط مما يجعله مركزًا للنقل والتجارة.

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