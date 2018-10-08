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مرأة

أخطاء لقص الشعر تقع فيها السيدات صاحبات الوجه العريض

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 05:00 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
يقع الكثير من السيدات أصحاب الوجه العريض في خطأ كبير وهو قص الشعر، فإذا كنت من ضمن هؤلاء عليك بمعرفة ما قالته خبيرة التجميل رانيا سليمان، بأن هناك علاقة قوية بين طول شعرك وحجم الوجه.

وقالت في برنامج "هي وبس" المذاع على قناة سي بي سي سفرة الذى تقدمه المذيعة رضوى الشربيني، إن الشعر الطويل يظهر الوجه نحيفا، وهذه الحيلة يمكنك استخدامها أثناء فترة الحمل، أما الشعر القصير فيبرز الوجه كبير الحجم.

وأكدت خبيرة التجميل أن هناك نوعين من ألوان البشرة، أولها ذات النغمة الباردة، وأصحابها لديهم عروق زرقاء تحت الجلد وتناسبهم ألوان الشعر الأسود ودرجات البني الخالية من الذهبي، والنبيتي الخالي من الظل البرتقالي، أما النوع الثاني ذو النغمة الدافئة، فتناسبهم ألوان الشعر الدافئة كالذهبي والأصفر والأحمر البرتقالي.

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