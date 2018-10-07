ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

الأوقاف: مليون و20 ألف جنيه جوائز المسابقة العالمية للقرآن الكريم

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 11:53 م
صدى البلد
محمد صبري عبد الرحيم
أعلنت وزارة الأوقاف، عن فتح باب التقدم للمسابقة العالمية للقرآن الكريم التي ستنطلق في الـ29 من مارس المقبل، بجوائز إجمالي قيمتها مليون وعشرون ألف جنيه.

ويكون المستوى الأول خاصا بحفظ القرآن الكريم وتجويده وفهم مقاصده وهو خاص بدراسة العلوم الشرعية بقيمة جائزة 180 ألف جنيه بما يزيد عن 10 آلاف دولار، والمتسابق الثانى 120 ألف جنيه و90 ألف جنيه للمتسابق الثالث.

وجاءت المسابقة على النحو الآتي:

الفرع الأول:
حفظ القرآن الكريم كاملًا وتجويده وتفسيره وفهم مقاصده، لدارسي العلوم الشرعية أو العربية بحد أدنى درجة الليسانس من جامعة حكومية معتمدة «للجنسين حتى سن الأربعين عاما».

الفرع الثاني:

حفظ القرآن الكريم كاملًا وتجويده لأصحاب الصوت الحسن «للجنسين حتى سن الثلاثين عامًا».

الفرع الثالث:

حفظ القرآن الكريم كاملًا وتجويده للناشئة «للجنسين تحت 12 سنة»، وذلك في الفترة من 23 مارس 2019م حتى 29مارس 2019م.

وحددت الوزارة الجوائز على النحو التالي:

الفرع الأول:
الفائز الأول 180 ألف جنيه.
الفائز الثاني 120 ألف جنيه.
الفائز الثالث 90 ألف جنيه.

الفرع الثاني:

الفائز الأول 150 ألف جنيه.
الفائز الثاني 120 ألف جنيه.
الفائز الثالث 90 ألف جنيه.

الفرع الثالث:

الفائز الأول 120 ألف جنيه.
الفائز الثاني 80 ألف جنيه.
الفائز الثالث 70 ألف جنيه.

ترشيحاتنا

شاهد.. وفاة سائق متهور بعد اصطدامه بطائرة f-18 في مطاردة أمنية

مفاجأة فى تشكيل الأهلى قبل مواجهة الاتحاد الليلة

المصرية للمطارات توضح حقيقة ورقة مواعيد رحلات مطار برج العرب

غبي منه فيه.. تقدم لسفارة أجنبية بدعوة مزورة للحصول على فرصة سفر

أهلاوي واسمه أحمد حسانين.. حكاية صورة مجند ارتدى قميص الزمالك في معسكر تدريب حرب أكتوبر.. صور

مذيع يفاجئ زميلته بطلب يدها ويلبسها الدبلة على الهواء: مكنتش أتخيل.. فيديو

التعدي على مدير مستشفى الحسينية و3 أطباء وطاقم التمريض بالضرب

الاهلي يواجه الوصل الاماراتي ومنافسه مصرية للزمالك فى البطولة العربية .. صور

فيديوجراف| الشباب يدفعون حياتهم ثمنا لـ جنون السيلفي

تايسون سائق التاكسي الـ فول بورد: مثلجات ومياه ومسليات للزبون.. كأنه في بيته

لا دخان دون نار لشائعات زواج النجوم .. هنا شيحة وأحمد فلوكس الأحدث.. عمرو دياب يلقب دينا الشربيني بفريق العمل .. وهيفاء وهبي تنفي زواجها من مدير أعمالها

حكم الاكتفاء بقراءة آية الكرسي بعد الفاتحة في كل الصلوات

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكريم المذيعة مفيدة شيحة في صدى البلد ..صور

شاهد .. منة فضالى تنشر صورا جديدة على انستجرام

درة تتألق في أحدث جلسة تصوير بتونس ..صور

رئيس حي شرق مدينة نصر: انتهينا من تجميل شارع الأسواق الحرة.. صور

الداخلية تنظم زيارات للأطفال بلامأوى لعدد من الجهات الشرطية

فيديو

رضا شحاتة يوضح شروط التعاقد مع اللاعبين الجدد في الأهلي.. فيديو
أحمد سامي: لا يوجد فريق ضامن الفوز.. وخسارة الأهلي دليل.. فيديو
الاتحاد السكندري يحدد قيمة مكافأة لاعبيه بعد الفوز على الأهلي.. فيديو
مذيع يفاجئ زميلته بطلب يدها ويلبسها الدبلة على الهواء: مكنتش أتخيل.. فيديو
خالد قمر: أنا محظوظ على الأهلي.. ونفسي أكون هداف الدوري ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل إنشاء مصانع للمخلفات الزراعية يساهم في الحد من الحرائق ؟

هل إنشاء مصانع للمخلفات الزراعية يساهم في الحد من الحرائق ؟