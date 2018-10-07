الأوقاف: مليون و20 ألف جنيه جوائز المسابقة العالمية للقرآن الكريم

أعلنت وزارة الأوقاف، عن فتح باب التقدم للمسابقة العالمية للقرآن الكريم التي ستنطلق في الـ29 من مارس المقبل، بجوائز إجمالي قيمتها مليون وعشرون ألف جنيه.



ويكون المستوى الأول خاصا بحفظ القرآن الكريم وتجويده وفهم مقاصده وهو خاص بدراسة العلوم الشرعية بقيمة جائزة 180 ألف جنيه بما يزيد عن 10 آلاف دولار، والمتسابق الثانى 120 ألف جنيه و90 ألف جنيه للمتسابق الثالث.



وجاءت المسابقة على النحو الآتي:



الفرع الأول:

حفظ القرآن الكريم كاملًا وتجويده وتفسيره وفهم مقاصده، لدارسي العلوم الشرعية أو العربية بحد أدنى درجة الليسانس من جامعة حكومية معتمدة «للجنسين حتى سن الأربعين عاما».



الفرع الثاني:



حفظ القرآن الكريم كاملًا وتجويده لأصحاب الصوت الحسن «للجنسين حتى سن الثلاثين عامًا».



الفرع الثالث:



حفظ القرآن الكريم كاملًا وتجويده للناشئة «للجنسين تحت 12 سنة»، وذلك في الفترة من 23 مارس 2019م حتى 29مارس 2019م.



وحددت الوزارة الجوائز على النحو التالي:



الفرع الأول:

الفائز الأول 180 ألف جنيه.

الفائز الثاني 120 ألف جنيه.

الفائز الثالث 90 ألف جنيه.



الفرع الثاني:



الفائز الأول 150 ألف جنيه.

الفائز الثاني 120 ألف جنيه.

الفائز الثالث 90 ألف جنيه.



الفرع الثالث:



الفائز الأول 120 ألف جنيه.

الفائز الثاني 80 ألف جنيه.

الفائز الثالث 70 ألف جنيه.

