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محافظات

محافظ البحيرة يفتتح محطة صرف صحي بـ النجيلة بـ73 مليون جنيه..صور

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 01:20 م
صدى البلد
جمالات الدمنهورى
افتتح اللواء  هشام آمنه - محافظ البحيرة اليوم الاثنين، محطة صرف صحى قرية النجيلة على مساحة 4 افدنة بتكلفة 73 مليون جنيه لتخدم 80 ألف نسمة بقرى النجيلة وقرى الصواف بطاقة 10 الاف متر3 / يوم بنظام FBR وتتكون من خطوط طرد بطول 9.8 كم وشبكات انحدار بطول 43 كم وعدد 2محطة رفع بالنجيلة والصواف والمحطة ترمى على مصرف شابور العمومي .

وتم الانتهاء من الأعمال المدنية والكهروميكانيكا وتجارب التشغيل التجريبي وكافة الأعمال بها بنسبة 100 % ودخولها الخدمة ومن المقرر ربط قريتين اخريتين عليها وهما قرية زاوية البحر وقرية محلة احمد حيث جار اعمال التصميمات لربط القريتين.

ويأتى افتتاح المحطة فى اطار احتفالات محافظة البحيرة بعيدها القومي فى التاسع عشر من سبتمبر من كل عام وفى ظل حرص القيادة السياسية على مد خدمات الصرف الصحي لقرى مراكز المحافظة
محافظ البحيرة يفتتح محطة صرف صحي بـ النجيلة بـ73 مليون جنيه..صور
محافظ البحيرة يفتتح محطة صرف صحي بـ النجيلة بـ73 مليون جنيه..صور
محافظ البحيرة يفتتح محطة صرف صحي بـ النجيلة بـ73 مليون جنيه..صور
محافظ البحيرة يفتتح محطة صرف صحي بـ النجيلة بـ73 مليون جنيه..صور
محافظ البحيرة يفتتح محطة صرف صحي بـ النجيلة بـ73 مليون جنيه..صور

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