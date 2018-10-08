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محافظات

محافظ الشرقية يلبي دعوة والد شهيد ويزوره بمنزله في فاقوس..صور

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 04:41 م
الدكتور ووالد الشهيد
الدكتور ووالد الشهيد
محمد الطحاوي -وائل شاهين
لبى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية دعوة والد الشهيد النقيب محمود منير يونس بزيارة منزله بمركز ومدينة فاقوس وذلك خلال زيارته لقرية الديدامون حيث تصادف وجود والد الشهيد ليقوم بمصافحة المحافظ ودعوته لزيارة منزل الشهيد فلم يتردد المحافظ للحظة واحدة وقال سألبي الدعوة وشرف لي أن أذهب لبيت الشهيد .

وأكد المحافظ اعتزازه وتقديره للدور البطولي الذي قام به شهداء الوطن في الدفاع عن أمن واستقرار البلاد والتضحية بأرواحهم فداءًا للوطن الغالي مصر وقال أشعر بالفخر والعزة لوجودي وسط أسرة الشهيد.

ومن جانبه أكد والد الشهيد أنه فخور بما قدمه أبنه الشهيد خلال فترة أداء عمله بجهاز الشرطة ودفاعه بإستماتة عن كمين الصفا بالعريش والذي تعرض لهجوم إرهابي بالـ"ار بى جى" وقذائف الهاون.
محافظ الشرقية يلبي دعوة والد شهيد ويزوره بمنزله في فاقوس..صور
محافظ الشرقية يلبي دعوة والد شهيد ويزوره بمنزله في فاقوس..صور

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