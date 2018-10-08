والد الحايس بعد القبض على عشماوي: كنا مستنيين اليوم ده

علّق الدكتور علاء الحايس، والد النقيب محمد الحايس، أحد مصابي عملية الواحات، على عملية القبض على الإرهابي هشام عشماوي، المسئول عن عملية الواحات الإرهابية، قائلًا: «الحمد لله وعقبال الباقي عشان مصر تنضف».





أكد "الحايس"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام"، تقديم الإعلامي "عمرو عبدالحميد"، والمُذاع عبر فضائية "تن"، «كنا مستنيين اليوم ده وأملنا كان أنه يرجع حي عشان ناخد منه المعلومات، وكلنا فداء مصر».





وأضاف أن النقيب محمد الحايس في مرحلة العلاج الطبيعي، موضحًا أنه يجري عملية أخرى نهاية العالم الحالي، لكنه لم يتم تحديد مكان العملية في الداخل أو الخارج، مشيدًا بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: «بينحت في الصخر».