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أخبار البلد

الحناوى: وزارة التخطيط تدعم برنامج جامعة أسلسكا لتأهيل كوادر الحكومة

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 09:25 م
صدى البلد
قسم الأخبار

قال الدكتور كريم الحناوى، أمين عام جامعة اسلسكا، إن "الجامعة تعد نموذجًا يعكس مدى التعاون العلمي والتدريبي والبحثي بين مصر وفرنسا، حيث تهدف إلى تعزيز بناء قدرات الموارد البشرية وتنميتها من خلال توفير فرص التعليم والتعلم المستمر والبرامج التدريبية والتأهيلية لتحسين مهاراتهم الإدارية، وتوفير القوى البشرية المدربة والقادرة على المنافسة".

وأضاف "الحناوى"، فى بيان اليوم، أن "برنامج إعداد وتأهيل الكوادر الحكومية للجهاز الإداري للدولة يعمل على بناء قدرات الموارد البشرية وتنميتها، من خلال البرامج التدريبية والتأهيلية، لتحسين مهاراتهم الإدارية إيمانا من جامعة اسلسكا بدورها ومسئوليتها الاجتماعية تجاه الدولة و تنمية المجتمع".

وأشار الأمين العام، إلى أن "هذا البرنامج يأتى ضمن البروتوكول الموقع بين الوزارة وجامعة إسلسكا مصر كفرع للمدرسة العليا للعلوم التجارية التطبيقية إسلسكا باريس الذي يمتد لمدة أربع سنوات حتى عام 2020، لتأهيل عدد 1500 كادر بالجهاز الإدارى للدولة للحصول على شهادات أساسيات الإدارة ودبلوم إدارة الأعمال الحكومية وماجستير إدارة الأعمال الحكومية"، مؤكدًا أن ما يميز البرنامج المقدم من جامعة اسلسكا أنه لا يعتبر برنامج أكاديمى أو تطبيقى فقط بل هو برنامج متكامل وهدفه أن يقوم بتحويل كامل فى الشخصية عن طريق برامج تدريبة ومهارات شخصية مثل بناء فريق العمل ومهارات العرض وغيرها.

وعن مراحل اختيار المتقدمين للمنحة، و المراحل الثلاثة للمنحة نفسها ، قال "الحناوى"، أرسلت وزارة التخطيط خطابات رسمية لجميع الوزراء والمحافظين بالتفاصيل الخاصة بالمنحة لترشيح من ينطبق عليهم الشروط، ثم يتقدم الموظف بطلب ترشيح إلى الإدارة المعنية لجهته ،ويتم إرسال الترشيحات من مكتب الوزير أو سكرتير عام المحافظة إلى وزارة التخطيط، ثم يعاد إرسال الترشيحات ممن انطبقت عليهم الشروط إلى وزارة التخطيط بإدارة المواهب والتميز المؤسسى‘ويتم مخاطبة المرشحين للحصول على المنحة بشكل مباشر من خلال الجامعة على رقم هاتفهم والبريد الالكتروني لتحديد موعد اجراء اختبار اللغه الانجليزية والمقابلة الشخصية لمن يجتاز الاختبار، ومن يجتاز الاختبار والمقابلة تحدد لهم مواعيد بدء المرحلة الأولى من المنحة.

وعن مدة الدراسة قال "الحناوى"، أن المرحلة الأولى 4 شهور يحصل من يجتازها على شهادة فى أساسيات الإدارة ويتم نقل الحاصلون على أعلى التقديرات على المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية ومدة دراستها 4 شهور يمنح من يجتازهم دبلوم إدارة الاعمال الحكومية ومن يجتاز هذا الدبلوم بأعلى تقدير فى المواد الأكاديمية وأعلى درجة فى امتحان اللغة الانجليزية ينتقل إلى المرحلة الثالثة وهى مرحلة ماجستير إدارة الأعمال

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