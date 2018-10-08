خبير أمني: 7000 إرهابي في سيناء دربهم هشام عشماوي بعد 30 يونيو ..فيديو

قال العميد محمود محيي الدين، الباحث السياسي في شئون الأمن الإقليمي ، إنه في أعقاب ثورة 30 يونيو توحدت التنظيمات الجهادية والإرهابية بالكامل، وتمركزت في سيناء وتم ترحيل كافة العناصر الإرهابية إلى سيناء تمهيدا لتنفيذ عمليات إرهابية، ووصل عددهم إلى حوالى 7000 إرهابي.





وأضاف "محيي الدين"، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هشام العشماوي كان ينتمي فكريًا إلى تنظيم القاعدة، ولكن مشايخ الجهادية السلفية كلفته بالذهاب إلى سيناء لتدريب الإرهابيين لخلق بؤرة حاكمة في سيناء؛ يتم التفاوض من خلالها مع الحكومة المركزية للإفراج عن الجاسوس مرسي.





وتابع: "دُفعت مجموعات خالصة لتدريب الجماعات الإرهابية في غزة لتنفيذ عمليات إرهابية في مصر".