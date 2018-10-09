أمريكا تدعو السعودية لإجراء تحقيق شامل بشأن اختفاء خاشقجي

دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الحكومة السعودية إلى دعم إجراء تحقيق شامل بشأن اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي والتحلي بالشفافية بشأن نتائج هذا التحقيق.



وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قلقه بشأن التقارير عن اختفاء خاشقجي في تركيا.



ونفت القنصلية السعودية الأنباء المنتشرة عن اغتيال خاشقجي داخل مبنى القنصلية في اسطنبول.