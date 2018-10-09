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أخبار العالم

أمريكا تدعو السعودية لإجراء تحقيق شامل بشأن اختفاء خاشقجي

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 09:33 ص
جمال خاشقجي
جمال خاشقجي
رويترز
دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الحكومة السعودية إلى دعم إجراء تحقيق شامل بشأن اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي والتحلي بالشفافية بشأن نتائج هذا التحقيق.

وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قلقه بشأن التقارير عن اختفاء خاشقجي في تركيا.

ونفت القنصلية السعودية الأنباء المنتشرة عن اغتيال خاشقجي داخل مبنى القنصلية في اسطنبول.

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أمريكا تدعو السعودية لإجراء تحقيق شامل بشأن اختفاء خاشقجي

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