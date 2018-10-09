سقوط نصاب بالقنطرة باع أرضا لا يملكها لشخصين بـ 860 ألف جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال على شخصين والاستيلاء منهم على 860 ألف جنيه نظير بيع قطعة أرض ادعى ملكيتها.



تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بقيام المدعو محمد إ. ز- مواليد 1972، مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة (بمحافظة الإسماعيلية) سبق اتهامه فى 10 قضايا "تبديد، خيانة أمانة، شيك" ومطلوب التنفيذ عليه فى قضية "تبديد" بالحبس سنتين، بالنصب والاحتيال على كلٍ من المدعو عبدالناصر.إ.ا - والمدعوة بخيتة.ص.أ والاستيلاء منهما على مبالغ مالية بلغت ( 860 ألف جنيه) نظير بيع قطعة أرض لهما بناحية أبو طفيلة بالقنطرة غرب، وإيهام هما بملكيته لقطعة الأرض "على خلاف الحقيقة" إلا أنه لم يلتزم بما وعد به، ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.





ومن خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، ومن خلال الاستعلام من الجهات المعنية تبين عدم ملكية المشكو فى حقه قطعة الأرض محل البلاغ.



عقب تقنين الإجراءات بالاشتراك مع مديرية أمن الإسماعيلية تم ضبطه.. بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.