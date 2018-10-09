مصر في ختام مهرجان مالمو.. فوتوكوبي الأفضل بتصويت الجمهور

حصد فيلم فوتوكوبى جائزة أفضل فيلم حسب تصويت الجمهور وهى الجائزة التي تمنح من قبل بلدية مالمو على هامش مهرجان مالمو للسينما العربية وهي بقيمة 25 ألف كرون سويدى.



وتسلم الجائزة المخرج تامر عشرى خلال حفل الختام الذى انتهى قبل دقائق ولم تستطع النجمة منة شلبي حضوره، حيث حضرت متأخرة أكثر من ساعة.



وتدور أحداث "فوتوكوبى" حول محمود، في أواخر الخمسينات من عمره، صاحب مكتبة لتصوير المستندات في حي العباسية، يرى محمود أن مهنته والعالم الذي يعيش فيه يتلاشى تدريجيا حتى أنه لا يستطيع التكيف مع التغييرات من حوله أو جيرانه، وفي أحد الأيام يجد موضوعا عن الديناصورات ليبدأ رحلة من الشغف والبحث عن أسباب انقراضها ليدفعه هوسه بالديناصورات لإعادة اكتشاف المعنى الحقيقي للحياه والحب والصداقة والأبوة.



وجاءت جوائز الأفلام الروائية الطويلة كالتالى :



جائزة أفضل ممثل ذهبت إلى "علي يحياوي" عن فيلم "بنزين" للمخرجة سارة عبيدي من تونس.



جائزة أفضل ممثلة ذهبت إلى "زهراء غندور” عن دورها في فيلم "الرحلة" للمخرج محمد الدراجي من العراق.



جائزة أفضل مخرج ذهبت إلى المخرج العراقي "محمد الدراجي" عن فيلمه "الرحلة".



جائزة أفضل فيلم حصل عليها فيلم "واجب" للمخرجة الفلسطينية "آن ماري جاسر"



جائزة لجنة التحكيم الخاصة حصل عليها فيلم "وليلي" للمخرج فوزي بن سعيدي من المغرب



