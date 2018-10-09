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رياضة

رابح ماجر يرشح ثلاثة لاعبين من الجزائر للعب في الدوري المصري.. فيديو

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 11:47 م
رابح ماجر
رابح ماجر
محمد رشاد
رشح رابح ماجر نجم المنتخب الجزائري السابق عددا من اللاعبين الجزائريين للعب في الأندية المصرية خلال الفترة المقبلة، فى حال اعتماد قرار اعتبار لاعبي شمال افريقيا لاعبيين محليين في الدوري الممتاز.

وقال رابح في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "نرحب باللاعبين المصريين والتوانسة والليبيين والمغاربة في الدوري الجزائري".

وتابع: "هذه الدول تضم عددا كبيرا من اللاعبين المميزين وسيكونون إضافة بكل تأكيد للدوري الجزائري، وأرشح محمد الأمين عبيد من شباب قسنطينة، سليم بوخنشوش من شبيبة القبائل، فاروق شافعي من اتحاد العاصمة من الدوري الجزائري للعب في الأندية المصرية خلال الفترة المقبلة".

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