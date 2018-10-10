تخسيس البطن بمشروب سريع لن تتوقعي فعاليته

هل تبحثين عن مشروب سريع لتخسيس البطن وحرق الدهون بسرعة فائقة دون حرمان؟، يمكنك تحضير المشروب التالي، وتناوله مرة يوميا على الأقل.





وقدّم موقع "هيلث" مكونات المشروب وطريقة تحضيره، مشيرا إلى أن له مفعول السحر فى تعزيز الأيض، وحرق الدهون، وكبح شهيتك لتناول الطعام لفترة طويلة، ومحاربة الكوليسترول، وبالتالي يمنع الإفراط في تناول الطعام؛ لينتهي الأمر بفقدان الوزن بسهولة وتخسيس البطن.





وأوضح أن كل ما تحتاجين لإعداد مشروب تخسيس البطن، ما يلي:





• 5 - 6 حبات من اللوز.

•تفاحة متوسطة الحجم.

•ثمرة واحدة من الموز.

•¾ كوب من حليب اللوز.

•¼ ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة.





طريقة تطبيق المشروب..



