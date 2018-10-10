زفاف معتز الشهابى ودينا البيلى بحضور نجوم المجتمع.. صور

في ليلة من ألف ليلة وليلة، شارك "أفراح البلد" فى حفل زفاف الدكتور معتز عمر الشهابى و الدكتوره دينا احمد البيلي شقيقة الدكتور محمد البيلى معاون رئيس جامعة المنصورة وعضو المجلس الاستشارى الشبابى لمحافظ الدقهلية حيث اقيم حفل الزفاف وسط فرحة وحضور لفيف من الأهل والأصدقاء وجيران العروسين.



وحضر حفل الزفاف كل من الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة والدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية السابق واللواء صلاح المعداوي محافظ الدقهلية الأسبق واللواء محمد كمال وكيل جهاز المخابرات والدكتور الهلالي الشربيني وزير التعليم الأسبق والدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية والمهندس عبدالرحمن الشهاوي سكرتير عام محافظة البحيرة واللواء السعيد عمارة مدير مباحث الدقهلية السابق واللواء مصطفي باز مساعد وزير الداخلية.



كما حضر ايضا الدكتور محمد القناوي رئيس جامعة المنصورة السابق والدكتور أشرف عبد الباسط القائم بعمل رئيس جامعة المنصورة ولفيف من أعضاء مجلس الشعب اللواء محمد عقل واحمد الشرقاوي وفوزي الشرباصي والمستشار سمير جاويد رئيس محكمة التحكيم العربي والمستشار مصطفي حيزة صهر الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق والدكتور محمود المليجي والدكتور أشرف سويلم نواب رئيس جامعة المنصورة والدكتور الشعراوي أمين مدير عام المستشفيات والكابتن تامر بجاتو نجم نادي المنصورة والزمالك .



وأحيا الحفل النجم اللبناني يوري مرقدي في ظهوره الأول بمصر والنجمة أوكسانا.