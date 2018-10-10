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منوعات

إنستجرام يستخدم خصائص جديدة لمحاربة ظاهرة التنمر

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 07:00 ص
صدى البلد
محمد شحتة
كشف تطبيق إنستجرام عبر مدونة رسمية، عن أدوات جديدة، من بينها ما يعتمد على الذكاء الصناعي؛ لمحاربة ظاهرة التنمر، بما تتضمنه من تعليقات سلبية أو إهانات، يعانيها الملايين من مستخدمي التطبيق.

وأبرز الأدوات الجديدة تلك التي تعتمد على تقنية التعلم الآلي، والقادرة على فحص الصور ضوئيا ورصد أية تعليقات مهينة مكتوبة عليها، ثم إرسال صورة منها لمجتمع من المراقبين البشر التابعين لإنستجرام؛ لمراجعتها، واتخاذ الإجراء المناسب.

وتمنع التقنية الجديدة، المتحرشين، من استخدام الصور المكتوب عليها إساءات كوسيلة لتجاوز "فلاتر التنمر النصي" المستخدمة في إنستجرام.

كما أعلن إنستجرام عن فلتر للتنمر خاص بالفيديوهات الحية، يمكنه رصد ومنع أي تعليقات مسيئة خلال أي بث مباشر، وفقا لما أورده موقع "تك كرانش" التقني المتخصص.

ووفقا للموقع، سيقوم التطبيق أيضا بتفعيل خيار "إخفاء التعليقات المسيئة" بشكل افتراضي للمستخدمين، الذين يمكنهم الآن يدويا إدخال الكلمات المسيئة، التي لا يرغبون في رؤيتها ضمن التعليقات، أو حتى اختيار تفعيل الفلتر الآلي، الذي سيقوم بحجب أكثر الكلمات المسيئة شيوعا على المنصة.

وكان تطبيق إنستجرام قد أطلق في مايو الماضي فلتر لرصد التنمر النصي، لاكتشاف أي تعليقات سلبية تتهكم على آراء مستخدم معين أو شخصيته أو مظهره أو حتى لياقته.

وأكد المدير الجديد لإنستجرام، آدم موسيري، الاستراتيجية الجديدة للتطبيق عبر المدونة الرسمية، قائلا: "لا يوجد مكان في منصتنا للتنمر".

وتابع: "التحديث الجديد يركز على الصور المسيئة بشكل كبير، ولكننا سنعمل على إضافة آليات الحماية الجديدة قريبا جدا إلى الفيديوهات أيضا، بما فيها المواد على IGTV".

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