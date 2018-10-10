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الرئيس السيسي يغادر القاهرة متوجها إلى اليونان

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 07:13 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
نورهان خفاجي
غادر الرئيس عبد الفتاح السيسي، مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأربعاء، متوجها إلى جزيرة كريت، في زيارة لليونان، يشارك خلالها في فعاليات القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان في جولتها السادسة، وذلك في إطار آلية التعاون الثلاثي التي انطلقت بالقاهرة في نوفمبر ٢٠١٤.

وأعلنت سلطات مطار القاهرة الدولى حالة الطوارئ فجر اليوم، قبل سفر الرئيس إلى اليونان ، وفتحت استراحة رئاسة الجمهورية لاستقباله، كما تم تأمين الطرق المؤدية من وإلى المطار، ومنع دخول السيارات لمحيط الصالة، وانتشرت الخدمات الأمنية علي الطرقات المؤدية له، وكذلك ضباط المفرقعات والكلاب البوليسية لتأمين محيط استراحة الرئاسة .

وكان السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، كان قد صرح بأن قمة "كريت" تهدف إلى البناء على ما تحقق خلال القمم الخمس السابقة ، وتقييم التطور في مختلف مجالات التعاون ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها في إطار الآلية ، وذلك في سياق دعم وتعميق العلاقات المتميزة بين الدول الثلاث، بالإضافة إلى تعزيز التشاور السياسي بينهم حول سبل التصدي للتحديات التي تواجه منطقتي الشرق الأوسط والبحر المتوسط .

وأضاف راضي أن الزيارة تشهد لقاء الرئيس مع رئيس الوزراء اليوناني "أليكسيس تسيبراس"، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، ومواصلة التشاور المكثف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك .

ومن المقرر أن يعقد الرئيس أيضا لقاءً مع الرئيس القبرصي "نيكوس أناستاسيادس"؛ لبحث العلاقات المتميزة بين البلدين التي شهدت نموًا كبيرًا خلال السنوات القليلة الماضية، فضلًا عن تناول سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وكذا التشاور حول القضايا والملفات الإقليمية.

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