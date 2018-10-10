سفير فرنسا: نستعد لزيارة الرئيس ماكرون لمصر خلال الأشهر المقبلة

أعلن سفير فرنسا في مصر ستيفان روماتيه، أنه يجري حاليا الإعداد لزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لمصر خلال الأشهر المقبلة.



جاء ذلك في تصريحاته لوكالة أنباء الشرق الأوسط، مساء اليوم الأربعاء، خلال احتفالية استقبال قنصل فرنسا الجديد بالإسكندرية جانينا ايريرا.



وأكد روماتيه قوة العلاقات "المصرية الفرنسية" في كافة المجالات، مشددا على مكانة مصر الهامة في إفريقيا .



وكشف السفير الفرنسي أن نسبة السياحة الفرنسية إلى مصر ستزيد خلال العام الجاري بنسبة 50٪ عن السنة الماضية، مضيفا أن أولويات الجانب الفرنسي خلال المرحلة المقبلة، هي توطيد العلاقات مع مصر عن طريق الإسكندرية، خاصة في مجالات السياحة والاقتصاد البحري.



ومن جانبها، أشارت قنصل فرنسا إلى أنها زارت العديد من المعالم السياحية الهامة في المدينة مثل مكتبة الإسكندرية وقلعة قايتباي، قائلة "الجمال في كل مكان هنا"، مؤكدة أهمية الاستثمار في السياحة والاهتمام بالتنمية.