نداء شرارة تكشف أسباب تأخرها في النجومية

كشفت المطربة نداء شرارة ، عن سبب تأخرها في الصعود الي منبر الغناء منذ طفولتها.



وأضافت شرارة في تصريحات أثناء لقائها ببرنامج "معكم مني الشاذلي " ، المذاع عبر فضائية " سي بي سي " ، أنها تعرضت لمرض في أحد الأعضاء الوظيفية للكلى، معقبه " قعدت 10 سنين في المستشفى بتعالج ودة سبب التأخير ".



وأوضحت أنها قامت بالاشتراك في أحد المهرجانات التي تنظمها دولة الأردن ولكن لم يحالفها الحظ ، مؤكدة أن خوض تجربة "ذا فويس " ، هي بداية انطلاق مشوارها الفني الصاعد والتي تظهر به الآن .

