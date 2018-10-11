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أخبار العالم

الوليد بن طلال يخسر ملايين الدولارات من ثروته.. وشركة واحدة تنقذه

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 12:01 م
الأمير السعودي الوليد
الأمير السعودي الوليد بن طلال
رشا عبد الوهاب
تراجعت ثروة الأمير السعودي الوليد بن طلال آل سعود، الذي يعتبر الأغنى في السعودية، إلى 15,2 مليار دولار، وهو ما يعتبر أدنى مستوى لها منذ أن بدأ مؤشر وكالة "بلومبرج" الإخبارية الأمريكية في تعقب ثروة المليارديرات حول العالم في أبريل 2012. 

ونشرت "بلومبرج" وثيقة مرسلة من مكتب الوليد عبر البريد الإلكتروني كشفت عن انخفاض قيمة الأسهم العامة والرهانات في شركاته بمقدار 760 مليون دولار خلال ثلاثة فصول من السنة الحالية.

وأضافت الوكالة أن تراجع ثروة الوليد يعود إلى تعديلات طفيفة في قيمة الأصول وبيع بعض الأصول، ومنها بيع حصته في شركة لاي فت الأمريكية إلى شركته "المملكة القابضة". 

أظهر مؤشر "بلومبرج" للمليارديرات أن أغنياء العالم خسروا خلال العام الجاري قرابة 2% (103 مليارات دولار) من ثروتهم.

وانخفضت قيمة أصول للوليد، وهو ما نسبته 95% في شركة المملكة القابضة، بنسبة 70 % بعد أن سجل ارتفاعا قياسيا في عام 2014. 

وتراجعت أسهم الشركة بأكثر من 20 %عقب احتجاز الوليد المفاجئ في حملة قمع ضد الفساد في نوفمبر الماضي، ولم تتعاف من وقتها.

بينما أظهرت الوثيقة ارتفاعا قي قيمة شركته الإعلامية "روتانا"، بعد الاستثمار في شركة "ديزر أس إيه"، لصناعة الموسيقى في باريس.

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الوليد بن طلال يخسر ملايين الدولارات من ثروته.. وشركة واحدة تنقذه

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