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حوادث

مرور القاهرة: غلاق جزئي لصلاح سالم لتطوير كوبرى السيدة عائشة

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 01:42 م
كوبري السيدة عائشة
كوبري السيدة عائشة
كتب محمد صبرى
صرح مصدر أمنى بمرور القاهرة بأن ‏‏شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، تقدمت بطلب للحصول على تصريح لتنفيذ مشروع نقل كابلات متعارضة مع أعمال تطوير ميدان وكوبري السيدة عائشة، مما يستلزم معه القطع العرضي بشارع صلاح سالم أمام مساكن عرب يسار في الاتجاهين على أن تكون الأعمال على مراحل مع عدم إجراء أعمال غلق كلي.

وسيكون مواعيد العمل لمدة ليلة واحدة يوم الجمعة الموافق 12‏/10‏/2018 بداية من الساعة 12.05 صباحا حتى 7:00 صباحا.

وسوف تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة لتيسير حركة المرور بالمنطقة، وستقوم الشركة المنفذة للمشروع بوضع المساعدات الفنية والأقماع والإضاءات الكافية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة.

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