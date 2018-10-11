النساء مصدر الخير.. الذكاء ينتقل إلى الأبناء عن طريق الأمهات

كشفت دراسة حديثة أن الأمهات هن مصدر الذكاء للطفل، حيث يرث الطفل معدل ذكائه سواء كان مرتفعًا أو منخفضًا عن والدته.



وقالت صحيفة الجارديان البريطانية إن دراسة لجامعة ويستمينستر البريطانية، ذكرت إن دراسات متعددة تظهر أن الكروموسوم إكس هو المسؤول عن الذكاء.



ويوجد لدى النساء اثنين من هذه الكروموسومات 2إكس والرجال لديهم واحد فقط إكس واي، لذلك هن أكثر عرضة مرتين لتمرير الذكاء لأطفالهم أكثر من الآباء.

