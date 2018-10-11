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رياضة

نعمة سعيد تحصد فضية رفع الأثقال في الأوليمبية للشباب

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 10:01 م
صدى البلد
عمرو الحلوانى
استطاعت نعمة سعيد لاعبة منتخب رفع الأثقال، التتويج بالميدالية الفضية لرفع الأثقال فى منافسات وزن 58 كجم بدورة الألعاب الأوليمبية للشباب المقامة فى الأرجنتين.

وتشارك بعثة مصر برئاسة عبد العزيز غنيم، فى دورة الألعاب الأولمبية الخامسة للشباب بالأرجنتين بـ68 لاعبا ولاعبة يتنافسون فى 23 لعبة أولمبية من بينهم 39 لاعبا و29 لاعبة.

الألعاب هي: الملاكمة، السلاح، الكاراتيه، الرماية، الخماسى الحديث، الفروسية، الجمباز الفنى والإيقاعى، الشراع، رفع الأثقال، التجديف، السباحة، القوس والسهم، الثلاثى، تنس الطاولة، كرة السلة 3×3، الكرة الطائرة الشاطئية، ألعاب القوى، كرة القدم للصالات، التايكوندو، الريشة الطائرة، المصارعة، الجودو والدراجات.

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