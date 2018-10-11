رسميًا.. نقل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري فى البطولة العربية لـ برج العرب

تلقى نادي الزمالك إخطارا رسميا من الاتحاد العربي لكرة القدم بنقل مباراة الاتحاد السكندري في دور الــ ١٦ بالبطولة العربية لملعب برج العرب بدلا من استاد الإسكندرية.



وطلب أمن الإسكندرية نقل المباراة المقرر إقامتها ٢٧ من الشهر الجاري لملعب برج العرب بسبب الحضور الجماهيري الكبير المتوقع حضوره من الناديين.



وكان الزمالك تأهل لدور الــ ١٦ بعد إقصاء القادسية الكويتي بالتعادل سلبيا في القاهرة ثم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في مباراة العودة بالكويت، فيما تأهل الاتحاد على حساب الترجي التونسي بالتعادل الإيجابي في الإسكندرية بهدف لكل فريق فيما تعادل في رادس بهدفين لكل منهما.

