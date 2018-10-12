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تعرف على أسعار الفاكهة والخضراوات بالأسواق اليوم.. فيديو

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 08:23 ص
صدى البلد
توك شو
عرضت فضائية " dmc" اليوم الجمعة عبر برنامج "8 الصبح" بيانا خاصا بأسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق المصرية على النحو التالي:

الطماطم: 7.5 جنيه للكيلو
البطاطس: 7 جنيهات للكيلو
البصل: 5.5 جنيه للكيلو
الخيار: 3 جنيهات للكيلو
أما أسعار الفاكهة عرضها التقرير كالآتي:
البرتقال: 6 جنيهات للكيلو
الجوافة: 5 جنيهات للكيلو
الكانتلوب: 5 جنيهات للكيلو
المانجو العويس: 32 جنيهًا للكيلو

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