تعرف على أسعار الفاكهة والخضراوات بالأسواق اليوم.. فيديو

عرضت فضائية " dmc" اليوم الجمعة عبر برنامج "8 الصبح" بيانا خاصا بأسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق المصرية على النحو التالي:



الطماطم: 7.5 جنيه للكيلو

البطاطس: 7 جنيهات للكيلو

البصل: 5.5 جنيه للكيلو

الخيار: 3 جنيهات للكيلو

أما أسعار الفاكهة عرضها التقرير كالآتي:

البرتقال: 6 جنيهات للكيلو

الجوافة: 5 جنيهات للكيلو

الكانتلوب: 5 جنيهات للكيلو

المانجو العويس: 32 جنيهًا للكيلو

