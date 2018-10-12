تعرف على تطورات الحالة الصحية لتامر حسني

أكد شقيق الفنان تامر حسني ومدير أعماله حسام حسني،أن شقيقه تامر يمر بوعكة صحية، واعتذار عن عدم قدرته على إحياء أحد حفلات بسبب ظروفه الصحية.



وقال حسام حسني،عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك،:«إلى إدارة وشباب جامعة cic وإلى الشركة المنظمة للحفل .. نعتذر عن عدم مقدرة الفنان تامر حسني لإحياء حفلكم اليوم وذلك لظروف مرضه الشديد كما علمتم .. وكل الشكر لتعاونكم وسؤالكم عنه وإصراركم على تكريمه في غيابه، حقيقي شعور راقي ومحترم من أبناء الجامعة وإدارة الجامعة وشركة التنظيم .. قدر الله و ماشاء فعل .. والحمدلله على كل حال .. حسام حسني».



وكان تامر حسني قد تعرض إلى إجهاد شديد فى أحباله الصوتية بعد الانتهاء من تسجيل حلقة له ببرنامج «صاحبة السعادة» للفنانة إسعاد يونس، خاصة مع النشاط الفنى المكثف الذى قام به طوال الفترة الماضية.

