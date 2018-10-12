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رياضة

باريس سان جيرمان يسعى للاستعانة بخدمات آرسين فينجر

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 01:26 م
صدى البلد
أ ش أ
ذكرت تقارير إعلامية، أن نادي باريس سان جيرمان، يسعى للاستعانة بخدمات المدرب الفرنسي الكبير، آرسين فينجر، خلال الفترة الحالية.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الجمعة، إنَّ النادي الباريسي، يُريد أن يتعاقد مع فينجر، ليعمل في منصب مدير الكرة بالنادي.

وعمل فينجر كمدرب لآرسنال لمدة 22 عاما، وغادر الفريق في نهاية الموسم الماضي، وحتى الآن لم يحصل على وظيفة جديدة.

من جانبها، ذكرت إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، أنَّ سان جيرمان يريد أن يكون فينجر مديرًا للكرة بالنادي، ويعمل إلى جانب المدرب توماس توخيل، من أجل الارتقاء بالفريق.

وأشارت إلى أن توخيل لديه بعض الخلافات مع المدير الرياضي بالنادي أنتيرو هنريك، ويريد باريس سد الفجوة بينهما بالتعاقد مع فينجر.

وكان سان جيرمان، قد أبدى اهتمامه بفينجر، عقب إعلانه الرحيل عن آرسنال، للعمل كمدير رياضي، لكن الأمر لم يتم.

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