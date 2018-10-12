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رياضة

وزير الرياضة يهنئ منتخب مصر بالفوز على سوازيلاند برباعية

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 09:12 م
صدى البلد
ريهام بكير
هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لاعبي منتخب مصر وجهازهم الفني بقيادة خافيير أجيري بالفوز على منتخب سوازيلاند بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد.

وأقيمت المباراة اليوم في استاد السلام ضمن مباريات الجولة الثالثة فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية والتى تستضيفها الكاميرون 2019.

وشهد وزير الشباب والرياضة المباراة بإستاد السلام بحضور محمد سعفان وزير القوى العاملة والمهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ونحو 10 آلاف متفرج من الجماهير المصرية.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن فوز منتخب مصر اليوم وارتفاع رصيده إلى 6 نقاط تقرب المنتخب الوطني بشكل كبير للتأهل لتصفيات كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بالكاميرون بمشاركة 24 منتخبا، مؤكدا مواصلة الانتصارات والفوز على سوازيلاند في المباراة المقرر إقامتها الثلاثاء القادم.

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