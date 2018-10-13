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رياضة

منتخب السودان يحل ضيفا على السنغال فى تصفيات أفريقيا.. اليوم

السبت 13/أكتوبر/2018 - 08:16 ص
منتخب السنغال الأول
منتخب السنغال الأول لكرة القدم
محمد رشاد
يحل منتخب السودان الأول لكرة القدم ضيفا على نظيره السنغالي مساء اليوم، السبت، فى إطار مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2019.

ويبحث المنتخب السوداني من خلال مباراة اليوم عن أولى نقاطه في تلك المجموعة القوية والمحافظة على أمل التأهل لنهائيات كأس أمم أفريقيا.

منتخب السودان بدأ التصفيات بتلك المجموعة بالخسارة من مدغشقر بالخرطوم 1-3 قبل أن يخسر في الجولة الثانية من غينيا الاستوائية 0-1، بينما منتخب السنغال فاز على غينيا الاستوائية 2-0 قبل أن يتعادل في مدغشقر 2-2.

وستكون مباراة السودان والسنغال اليوم هي المباراة الثانية تاريخيا بين المنتخبين، حيث التقيا من قبل مرة واحدة، وكانت نتيجة تلك المواجهة الوحيدة هي فوز المنتخب السنغالي بنتيجة 1-0.

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