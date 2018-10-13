طريقة تحضير السجق الشرقي الأصلي في المنزل

يعد السجق من المأكولات الشرقية التي لديها مذاقا مختلفا، وطعما فريدا اثناء تناولها بمفردها أو حتى مطبوخة مع مأكولات أخرى، وفيما يلي قامت الشيف نونا في برنامجها البلدي يوكل بتقديم طريقة تحضير السجق الشرقي في المنزل، وذلك باستخدام أبسط المكونات، وبأقل تكلفة ممكنة، وإليكم وصفة تحضير السجق الشرقي بالتفصيل..



مقادير السجق الشرقي:

هانك

كيلو لحمة مفرومة

ثوم مفروم

نصف كوب ماء

زيت

بهارات سجق

ملح

فلفل أسود



طريقة تحضير السجق الشرقي:



1- نحضر هانك السجق الشرقي من عند الجزار، ونضعه فى ماء لمدة 12 ساعة حتى يتصفى من الملح الزائد الموجود به تماما ثم نغير الماء ونضعه فى ماء نظيف.



2- (لتحضير حشو الهانك)

نحضر الكبة ونضع بها اللحمة المفرومة، ونضع عليها بهارات السجق والملح والفلفل الاسود والثوم المفروم، ونضع ربع كوب زيت مع ربع كوب ماء، وتفرم جيدا حتى نحصل على لحمة مفرومة فرم ناعم جدا لسهولة حشو الهانك.



ثم نحضر السجق وهو بداخل بالماء النظيف، ونعقد أول طرف جيدا ثم نحضر قمع الهانك المخصص لحشو الهانك، أو السجق وندخل الطرف الأخر فى القمع، كما وضحنا بالحلقه، ونبدأ بنزول اللحمة المفرومة داخل القمع ونلف الهانك حسب طول السجق المرغوب به.



ونكرر العملية حتى إنتهاء حشو الهانك ثم نضعه على عليقه أو صاج فى الهواء حتى ينشف ويجف من الماء الموجود به، وبذلك يصبح لدينا سجق شرقى مضمون، ونظيف يمكن استخدامه فى أصناف السجق المختلفة.



الوقت المستغرق في إعداد السجق الشرقي الأصلى:



ويمكن إعداد السجق الشرقي في المنزل في أقل من 40 دقيقة، ويتضمن ذلك وقت الحشو أيضا.