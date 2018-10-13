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تعليم

اختتام أعمال الدورة الـ39 للمجلس التنفيذي لمنظمة الإيسيسكو بالمغرب

السبت 13/أكتوبر/2018 - 11:32 ص
صدى البلد
قســـم التعليم
استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، تقريرًا حول ختام أعمال الدورة التاسعة والثلاثين للمجلس التنفيذي للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) بالمغرب، والذى شاركت فيه اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو خلال الفترة من 8-9 أكتوبر الجارى، بحضور الدكتور عبـد العزيز بن عثمان التويجري المدير العام للمنظمة، والدكتور أبو بكر دوكوري رئيس المجلس التنفيذي للإيسيسكو، وممثلي الدول الأعضاء في المجلس، والمديرة العامة المساعدة، والمديرين، ورؤساء المراكز المتخصصة فى الإيسيسكو.

وأشار التقرير إلى موافقة المجلس على أن تكون رابطة مؤسسات تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها جهازًا يعمل في إطار الإيسيسكو، كما وافق على التعديلات المقترحة للهيكل التنظيمي للإدارة العامة للإيسيسكو ، وعلى تعديلات بعض مواد الميثاق والنظام الداخلي للمؤتمر العام والمجلس التنفيذي ونظام العاملين.

كما اعتمد المجلس التنفيذي للإيسيسكو تقرير المدير العام عن أنشطة الإيسيسكو لعام 2017 ، مشيدًا بمحتواه وبما تضمنه من أنشطة متميزة لمختلف مجالات عمل الإيسيسكو ومحاور خطة عملها، وتقرير المدير العـام للأعوام 2013-2015، والتقرير المرحلـي للأعوام 2016-2018 حول تقييم عمل الإيسيسكو، مشيدًا بالإنجازات الرائدة والمكاسب النوعية التي حققتها الإيسيسكو خلال السنوات التي يغطيها التقرير، وكذا المنهجية المتبعة في إعداده، لإبراز جهود الإيسيسكو وإسهاماتها في العملية التنموية في الدول الأعضاء.

واعتمد المجلس أيضًا التقرير المالي للمدير العام وتقرير لجنة المراقبة المالية للعام المالي 2017، مشيدًا بجهود المدير العام في تحصيل الموارد المالية وترشيد الإنفاق وتطوير آليات العمل في الإيسيسكو، وتقرير المدير العام عن وضعية مساهمات الدول الأعضاء في موازنة الإيسيسكو ومعالجة الوضع المالي لعام 2017، ومشروع خطة العمل الثلاثية والموازنة للأعوام (2019-2021) ، مشيدًا بمضامين الخطة وتوجهاتها وما تتميز به من التجديد والواقعية في إبراز أولويات الدول الأعضاء والتحديات التي يجب مواجهاتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتوازنة.

واختتم التقرير بالاتفاق على عقد الدورة الأربعين للمجلس التنفيذى لمنظمة الإيسيسكو خلال عام 2019 في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد شاركت زينب الوكيل الأمين العام المساعد للجنة الوطنية المصرية لليونسكو فى أعمال الدورة التاسعة والثلاثين للمجلس التنفيذي للإيسيسكو ممثلًا عن مصر.

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