الأعلى للإعلام يطالب المنطقة الإعلامية الحرة بتقنين أوضاع قناة Ltc

أرسل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، خطابا إلى مها أبو زيد، رئيس المنطقة الإعلامية الحرة، لاتخاذ الإجراءات المناسبة لتقنين أوضاع قناة ‪ .ltc



أشار الخطاب إلى صدور قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 61 لسنة 2018 بشأن تقنين أوضاع القناة ‪ وطالب باتخاذ الإجراءات المناسبة نحو تنفيذ هذا القرار والإفادة بما تم اتخاذه من إجراءات.



وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، قد منح من قبل مهلة لقناة ‪ ltc‬ أسبوعين لتقنين وضعها طبقا للقانون رقم 180 لسنة 2018، وتضمن القرار منع بث برنامج خط أحمر لمدة أسبوعين وإنذار لأربع برامج أخرى هى: "صح النوم وكرة بلدنا وعم يتساءلون ودنيا تانية"، منذرا بتوقيع عقوبة حال استمرار المخالفات.