إصلاح انفجار خط مياه في المنوفية وعودة الخدمة للمواطنين

شهد خط المياه المار بطريق الأسفلت بقرية عشما بمركز الشهداء محافظة المنوفية ويبلغ قطره ٨ بوصات، انفجاراً اليوم مما أدي إلى انقطاع الخدمة عن المستفيدين من الخط.

وانتقل محمد الزرقاني رئيس مركز ومدينة الشهداء برفقة محمود أبو سماحة رئيس الوحدة القروية بكفر عشما وفريق شركة المياه والصرف الصحي والغاز الطبيعي والطرق لإصلاح وصيانة العطل والتعامل الفوري مع الحالة الطارئة وعودة ضخ المياه مرة أخرى للمناطق المتضررة من الانفجار.

يأتي ذلك في إطار الحرص على التعامل الفوري مع الطوارئ من خلال الانتقال السريع للجهات التنفيذية والتدريب المستمر لجميع الفرق للتعامل مع الأزمات فور حدوثها.