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فن

نفاد تذاكر حفلي عمر خيرت بعد دقائق من طرحها بالأوبرا

السبت 13/أكتوبر/2018 - 04:30 م
صدى البلد
شيرى نبيل
نفدت تذاكر حفلي الموسيقار العالمي عمر خيرت، المقرر إقامتهما يومي الثلاثاء والأربعاء 16 و17 أكتوبر الجاري، بمصاحبة الأوركسترا الخاص به، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وأتاحت إدارة الأوبرا خاصية الحجز الإلكتروني "احجزلي"، وشهدت التذاكر نسبة إقبال جماهيري كبيرة، ونفدت بعد ربع ساعة فقط من طرحها بالكامل، مما أثار غضب عدد كبير من الجمهور الذى لم يلحق بالحجز، وانقسمت التذاكر إلى ثلاث فئات، الأولى بمبلغ 600 جنيه، الثانية بـ400 جنيه، والثالثة بـ200 جنيه.

وتعتبر حفلات عمر خيرت من أنجح الحفلات التي تقدمها دار الأوبرا، وتكون أسعار التذاكر مخفضة مقارنة بأسعار تذاكر المسارح الخاصة، ما يسبب تكدس الجمهور على حضور الحفل بدار الأوبرا.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى الثامنة مساء، ويقدم خلاله "خيرت" باقة من أروع مقطوعاته الموسيقية، التي يعشقها ويتفاعل معها الجمهور، ومنها "إعدام ميت، ضمير أبلة حكمت، عارفة، اللقاء الثاني، غوايش، 100 سنة سينما، الخواجة عبدالقادر، فيها حاجة حلوة" وغيرها.

من جهة أخرى، يحيي "خيرت" حفلا آخر على مسرح الصوت والضوء بالأهرامات، وذلك يوم الجمعة الموافق 2 نوفمبر المقبل، فى إطار تنشيط السياحة.

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