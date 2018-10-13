حبس مدرس فيديو التحرش الجنسي بـ طالبة ١٥ يوما فى المنيا

قررت نيابة مركز مغاغة شمال المنيا، اليوم السبت، تجديد حبس مدرس لإتهامه بالتحرش الجنسي بتلميذة أثناء إعطائها درسا خصوصيا داخل منزلها، 15 يومًا على ذمه التحقيقات.



وكان عدد من المواطنين قد تداولوا مقطع فيديو لمدرس يدعي "ع. س" 54 عامًا، يتحرش بتلميذة أثناء قيامه بإعطائها درسا خصوصيا داخل منزلها، ويقوم بملامسة جسدها، وألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه قبل أيام وبعرضه علي النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وبإعادة العرض تقرر تجديد حبسه اليوم 15 يومًا أخري، بينما قررت المديرية نقله لعمل إداري ومنعه من التدريس.



وتداولت عدد من صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الثلاثاء الماضي، مقطع فيديو يظهر فيه تحرش مُدرس جنسيا بتلميذة، خلال درس خصوصي داخل منزلها، وسيطرت حالة من الغضب بين أهالي المحافظة، وتحديدا أهالي مركز مغاغة، حينما أكد متداولو "الفيديو"، أن معلم لغة إنجليزية يدعى "ع. س"، تحرش بتلميذة خلال إعطائها درسا خصوصيا لها داخل منزلها، وأنه وبسبب تحرشه المستمر لها أخبرت شقيقها الصغرى لتصويره وهو يقوم بعملية التحرش.



وأكد مسئول رفيع المستوي بتعليم المنيا، حينذاك أن هذا المعلم بالفعل تابع للتربية والتعليم وتابع لإدارة مغاغة التعليمية وتم استبعاده من التدريس وإحالته إلى عمل إداري.

