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رياضة

نجم دفاع الأهلي يؤدي تدريبات تأهيلية استعدادا لمواجهة وفاق سطيف

السبت 13/أكتوبر/2018 - 06:07 م
صدى البلد
عبد الحكيم ابو علم
أدى محمد نجيب، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة وفاق سطيف الجزائري.

وقام نجيب، بالجري حول الملعب، وأداء تدريبات خاصة تحت قيادة طارق عبدالعزيز إخصائي التأهيل.

ويخضع نجيب لتدريبات علاجية وتأهيلية لمدة أسبوعين قبل المشاركة في المران الجماعي.

وكان نجيب، قد تعرض للإصابة بقطع في غضروف الركبة خلال مشاركة الفريق أمام هورويا الغيني في دوري أبطال إفريقيا.

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