فى لفتة إنسانية.. مديريات الأمن يتكفلون بسداد المصروفات المدرسية لطلبة المدارس الحكومية

بادر ضباط وأفراد مديريات أمن "المنيا - السويس - قنا" بالتكفل بسداد المصروفات المدرسية لعدد من طلبة المدارس الحكومية بمختلف المراحل الدراسية غير القادرين على سدادها ، وذلك بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم بالمحافظات للوقوف على أعداد الطلبة الأكثر احتياجًا والذين لم يتمكنوا من سداد المصروفات الدراسية بكافة القطاعات الجغرافية.



وقد قام مديرو المدارس والقائمون على إدارة العملية التعليمية بها بإستقبال الضباط والأفراد الذين قاموا بسداد المصروفات، وتوجهوا بالشكر والتقدير لرجال الشرطة لحرصهم على القيام بتلك المبادرة التى ساهمت فى رفع أعباء سداد تلك المصروفات عن الأسر غير القادرة .



جاء ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإستمرار تفعيل مبادرة " كلنا واحد " وتأكيدًا على الدور المجتمعي والإنساني لهيئة الشرطة، وتوطيد جسور الثقة والتعاون البناء مع المواطنين والمؤسسات والهيئات المختلفة بالدولة كأحد الثوابت الإستراتيجية للوزارة والداعمة للحفاظ على الترابط والتكافل بين أعضاء هيئة الشرطة والمواطنين، وإيمانًا بأن الارتقاء بالتعليم كأحد الحقوق التي ترعاها الدولة وتحرص عليها، هو أحد الدعامات الأساسية للنهوض بالوطن وتحقيق مستقبل أفضل لأبنائه .

