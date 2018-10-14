نقابيون: القوى العاملة تسعى لتطوير أحوال المصريين بالخارج.. قاعدة بيانات تضمن توفير الرعاية الكاملة للعمال.. وجهود تعاونية مكثفة لتسهيل التسجيل

عبد الفتاح فكري: فتح أبواب تسجيل العمالة بالدول العربية

محمد سالم: تنفيذ قاعدة بيانات للعاملين بالخارج صعب

سعيد النقيب: وزارة القوى العاملة تسعى لعمل قاعدة بيانات للعاملين بالخارج





تسعى وزارة القوى العاملة لتطوير حياة العاملين بالخارج من خلال توفير قاعدة بيانات تضمن حقوقهم وتوفر لهم الرعاية الكاملة دون اللجوء إلى السماسرة او الهجره غير شرعيه، ولاقت الفكرة ترحيب عمالي كبير لما لها من مردود على الارتقاء بحياة العمال.قال عبدالفتاح فكري رئيس النقابة العامة للسكك الحديدية، إن وزير القوي العامله محمد سعفان، يسعى إلى عمل قاعدة بيانات تشمل جميع العاملين بالخارج من العمال، مضيفا أن الوزارة دعت المصريين بالخارج للتسجيل على موقعها.وأكد فكرى انه يوجد تعاون من خلال مكاتب تصاريح العمل التابعة لوزارة الداخلية بتسجيل العمالة الحاصلة علي تصريح بالعمل بالخارج، مضيفا ان الوضع يتطلب مجهودا كبيرا من جميع الأطراف.وأوضح فكري أن من أهم المعوقات أمام متابعة العمالة المصرية بالخارج عدم وجود حصر كامل لبيانات العمال ، مضيفا أن الوزارة وضعت التصور المبدئى لقاعدة البيانات على موقع الوزارة لحصر العمالة المصرية بالخارج، وبدأ بالفعل التسجيل في بعض الدول العربية من خلال مكاتب التمثيل العمالى بالسفارات المصرية بالخارج.من جانبه، قال محمد سالم رئيس النقابة العامة للزراعة والري والصيد، ونائب رئيس الاتحاد العام لعمال مصر، ان وزارة القوي العاملة أكدت ضرورة عمل قاعدة بيانات للعمالة المصرية الموجودة بالخارج، مضيفا ان ذلك سيكون له مردود كبير في حياة العمال.وأكد نائب رئيس الاتحاد أن الوزارة تسعى إلى ربط الحصول على أى من الخدمات القنصلية بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج بقيام العامل المصرى فى بتسجيل بياناته على قاعدة البيانات، مشيرا الي ان هذه الطريقه تحفظ حقوق العمال بالخارج ويضمن العامل الخدمات المقدمة له.وأوضح سالم، أنه لتحقيق هذه المنظومة يجب تعزيز التعاون بين جميع الجهات المعنية، مضيفا أنه يصعب علي القوي العاملة عمل قاعدة بيانات لان معظم العمالة الخارجية يحتكرها السماسرة ومنهم من سافر هجرة غير شرعية.وقال سعيد النقيب رئيس النقابة العامة للعاملين بالإنتاج الحربي، نائب رئيس الاتحاد العام لعمال مصر، إن ما تسعى إليه وزاره القوي العاملة من عمل قاعدة بيانات للعاملين بالخارج يعد انجاز حقيقي، مضيفا انه بهذه الطريقة يتم دعم العمال وتوفر لهم حقوقهم المهدورة.واكد نائب رئيس الاتحاد ان قاعدة البيانات ستوفر للعمال الأمان وعدم الاستغلال من جهة السماسرة، مضيفا أن عدم وجود حصر كامل للبيانات من أهم المعوقات أمام متابعة العمالة المصرية بالخارج.وأوضح النقيب أن الوزارة وضعت التصور المبدئى لقاعدة البيانات على موقع الوزارة لحصر العمالة المصرية بالخارج، وبدأ بالفعل التسجيل في بعض الدول العربية من خلال مكاتب التمثيل العمالى بالسفارات المصرية بالخارج، داعيا جميع المصريين بالخارج لتسجيل بياناتهم من خلال مكاتب التمثيل العمالى.