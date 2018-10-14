ميلان يسعى لطرد لاعب تشيلسي من صفوف الروسونيري

يفكر مسؤولو نادي ميلان في طرد الفرنسي تيموي باكايوكو، لاعب وسط الفريق المُعار من صفوف تشيلسي، قبل نهاية الموسم الحالي.



وانضم باكايوكو إلى صفوف الروسونيري في الصيف الماضي على سبيل الإعارة لمدة موسم، إلا أنه فشل في الحصول على مقعد أساسي ضمن صفوف ميلان.



وبحسب صحيفة "كورييري ديلو سبورت"، فإن ميلان قد يتخلى عن اللاعب في شهر يناير المقبل، خاصة أنه لا يتمتع بالنضج المطلوب لتقديم الإضافة في وسط ملعب الفريق، ولم يحصل على ثقة المدرب جينارو جاتوزو.



وسيحصل باكايوكو على فرصة خلال الـ6 مباريات المقبلة لإثبات قدراته، لأنه لم يشارك حتى الآن سوى في 4 مباريات.



وكان جاتوزو قد انتقد باكايوكو مؤخرًا، حيث صرح: "باكايوكو يجب أن يتعلم كيفية الحصول على الكرة، ويجب أن يعمل بشكل صحيح، وهذا الأمر لن يكون سهلًا".



وانضم باكايوكو إلى تشيلسي في صيف 2017 قادمًا من صفوف موناكو الفرنسي مقابل 40 مليون جنيه إسترليني.