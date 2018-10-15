خالد المجرشي: خديجة خطيبة خاشقجي جزء من مؤامرة اختفائه.. فيديو

قال الإعلامي السعودي خالد المجرشي، إن السعودية دولة عظمى لا تخشى أحدا، مشيرا إلى أن كندا في طريقها لتقديم اعتذار رسمي للملكة.





وتابع "المجرشي" خلال لقائه مع الإعلامي "أحمد موسى" مقدم برنامج «على مسئوليتي» والمذاع على قناة "صدى البلد"، «أردوغان يحاول استغلال قضية جمال خاشقجي لابتزاز المملكة ومحاولة كسب ود أمريكا وتخفيف الضغط على حمد بن خليفة أمير قطر»، مشيرا إلى أن السلطات السعودية ألقت القبض على مواطنين أتراك متهمون في قضايا تزعزع أمن المملكة خلال الفترة الماضية.





وشكك الإعلامي السعودي في الرواية المتداولة بشأن لجوء خاشقجي إلى القنصلية لاستخراج وثيقة زواج قائلًا «هل يحتاج معارض سعودي صديق لأردوغان إلى اللجوء للقنصلية، فضلا عن ضرورة موافقة الداخلية السعودية على إصدار الوثيقة وعلم خاشقجي جيدا بأهمية هذه الخطوة في الإجراءات».



